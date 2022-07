"Tommaso ha fatto il giusto percorso di crescita, ha giocato nelle categorie inferiori e poi da protagonista a Spezia e a Torino. Grazie a Juric nell'ultima stagione è cresciuto molto e ora è pronto per confrontarsi in un club di alto livello come il Milan: credo possa rappresentare un acquisto, secondo me si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa. È un ragazzo super, dentro e fuori dal campo, è un lavoratore con l'atteggiamento giusto, anche per le caratteristiche che ha può completare la batteria di centrocampisti del Milan. Lo scorso anno ha dimostrato di poter giocare in più ruoli, sia da interno che da trequartista". Così Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega, ai microfoni di Sky.