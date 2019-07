L'agente di Matteo Politano, Davide Lippi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della scelta fatta dall'Inter per lui e delle prossime mosse dei nerazzurri.



POLITANO - "L'Inter ha dimostrato di credere in Matteo e ha fatto un investimento molto importante a cifre importanti. L'Inter ci crede molto. Purtroppo ha avuto un piccolo problema muscolare che credo lo terrà fermo un paio di settimane non di più Lui è già carico per rientrare, sta lavorando per rientrare il prima possibile. Non ci voleva fermarsi 20 giorni in fase di ritiro, ma rientrerà".



IL MERCATO - "Sicuramente dal mercato dell'Inter mi aspetto un centravanti se non due. Il grande acquisto credo sia Antonio Conte che credo continuerà sul lavoro fatto da Spalletti che ha fatto bene. C'è bisogno di completarsi sicuramente, ma non sarà facile prendere Lukaku, la trattativa sarà lunga e non sono convinto che arrivi lui".