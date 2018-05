Napoli, Roma e Inter sono pronte a darsi battaglia per Matteo Politano, protagonista dell'ottimo finale di stagione del Sassuolo. L'agente dell'esterno classe '93, Davide Lippi, ha parlato a fcinter1908: "Siamo a inizio mercato e stiamo parlando di un calciatore della Nazionale, per cui è normale ci siano voci su di lui verso grandi squadre".



'INTER GRADITA' - "C'è molto da lavorare e abbiamo tempo per farlo. Inter destinazione gradita? Sì, le grandi squadre lo sono".