L'agente di Matteo Politano, Davide Lippi, ha parlato ai microfoni di Romanews.eu per chiarire la posizione dell'attaccante neroverde: "Che il giocatore piace alla Roma, alla Lazio, all’Inter e al Napoli, è risaputo. Il mercato non comincia il 20 giugno, è tutto l’anno che si parla tra di noi. A chi piace lo so già e non mi meraviglio che escano notizie in merito. Il giocatore piace un po’ a tutti, poi bisogna vedere chi lo compra. Vedremo, vedremo…Appuntamenti ce ne sono tutti i giorni, ogni giorno parliamo con tutti i club. Non è escluso nessuno”.