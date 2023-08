Intervistato da TvPlay"Il pensiero di Politano e mio è totalmente distante da quello del Napoli, quindi abbiamo preferito spostare il momento a dopo il mercato, perché in questo momento non ne saremmo più venuti fuori neanche nel discorso di Politano. Quindi il discorso Politano sarà l’ultimo discorso che rimarrà in piedi e lo faremo dopo il mercato. Ma Politano non ha nessuna fretta perché si trova benissimo con Garcia e il club ha ancora quest’anno più un altro anno che eserciterà il rinnovo. Le sfuriate le posso fare io e se sbaglio dico ‘scusa’, le sfuriate le può fare il presidente, ma i rapporti rimangono intatti perché c’è grande stima professionale e soprattutto ci conosciamo come persone, nei pregi e nei difetti".“Scuse a De Laurentiis? Sicuramente non è stata la mia intervista a far cambiare idea al presidente e a far rinnovare Mario Rui. Sul rinnovo di Mario Rui, il presidente l’aveva promesso perché credeva che fosse una cosa giusta e l’ha mantenuto come lui fa sempre, almeno particolarmente con me. Quando mi ha dato la parola l’ha sempre mantenuta. Quando ho chiuso Mario Rui, ho chiesto scusa sia al presidente che al dottor Chiavelli, perché mi sono reso conto di aver esagerato""Ho parlato di lui con De Laurentiis e ci siamo detti che se il ragazzo fa parte della batteria dei sei centrocampisti per tre posti allora resta a Napoli. Quindi, nel caso specifico, non prendono Gabri Veiga e Demme va via. Se invece prendono Veiga a quel punto è giusto che Gianluca vada a giocare ed esprima il suo talento con continuità. Samo rimasti che se rimane nei sei centrocampisti, rimane al Napoli, se prenderanno un centrocampista in più, quindi Veiga, o dovesse rimanere Demme, allora Gianluca andrà a giocare. L’Empoli è una società che stima molto Gianluca e può essere la mossa giusta per fare esplodere Gianluca, ma ci possono essere anche gli altri club”.