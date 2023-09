Matteo Politano a vita a Napoli? La ripsosta da parte del giocatore sarebbe affermativa, ma finora le condizioni per prolungare a lungo il suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2025 non ci sono state. A svelarlo a tmw è stato il suo agente, Mario Giuffedi che ha svelato anche il retroscena dell'incontro che c'è già stato con De Laurentiis e che non ha però portato alla fumata bianca tanto attesa.





RINNOVO A VITA? Giuffredi ha infatti confermato che Politano non vorrebbe pensare ad un futuro lontano dal club azzurro e da una città in cui si trova molto bene: "Vorrebbe legarsi al Napoli a vita, come Di Lorenzo, perché sta benissimo nel club e in città".



L'INCONTRO CON DE LAURENTIIS - L'agente ha anche ribadito di averne già parlato con De Laurentiis su richiesta del patron del Napoli, che però non ha accettato le condizioni. "Nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso".