Julien Ponceau, centrocampista classe 2000 del Lorient, è finito nel mirino dell'Inter. Il suo agente, Martial Kodjia, agente del ragazzo, ne parla a FcInterNews.it: "Quanto vuole il Lorient? Nel calciomercato non ci si può regolare sulla base della legge della domanda e dell’offerta, che in ogni caso dipende sempre dalle prestazioni di un certo livello dell’atleta. Per raggiungere un trasferimento serve un accordo tripartito, che scaturisce sempre da un tempismo comune. Quindi vedremo quale tempistica soddisferà tutte le parti in causa".



INTER SU DI LUI - "Parliamo di un top club, che come tutte le società migliori d’Europa, è focalizzata sui migliori talenti in circolazioni per avere un radioso futuro. Quindi sì, potremmo immaginare che Julien sia il tipo di atleta del target dei nerazzurri. Un top club come quello nerazzurro non può che essere interessato ad un profilo come quello di Julien. Come tutte le compagini più forti vuole tesserare i migliori giocatori per il proprio team e per i fan. E l’Inter lo ha sempre fatto".