Futuro ancora alla Sampdoria per Fabio Quagliarella? A quasi 40 anni, il bomber blucerchiato non ha assolutamente voglia di appendere gli scarpini al chiodo, anzi, pare intenzionato a continuare la sua avventura. La conferma arriva direttamente dal suo agente.



Il procuratore del numero 27, l'avvocato Giuseppe Bozzo, ha commentato così gli obiettivi di Quagliarella, che ha il contratto in scadenza a giugno: "Fabio ha 39 anni e il suo desiderio sarebbe quello di proseguire con la Sampdoria, a cui è legato da un fortissimo legame affettivo"