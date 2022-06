Presente negli studi di Sky Sport, l'agente di Ionut Radu, Oscar Damiani, ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala e della trattativa con l'Inter.



"Chi fa il prezzo nel mercato? Il prezzo lo fa la richiesta. Oggi è difficile trovare società che possono investire certe cifre. Dybala è considerato trequartista, ma per me è una sciocchezza incredibile. Non può farlo, alla Juventus lo ha fatto ed è stato disastroso. Dybala è un attaccante, se fa 20 gol all’anno merita qualunque cifra, se ne fa 5 e fa il trequartista io non lo voglio. Se riporto questo discorso all’Inter, che non gioca neanche col trequartista mi chiedo: cosa va a fare all’Inter? Nel 3-5-2 dove lo metti? Sono un suo estimatore, ma d’attaccante e non da trequartista. Magari quando Marotta ha parlato di Paulo non c’era ancora l’idea Lukaku, si cambia idea nel calcio".