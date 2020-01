Intervistato da FcInterNews Oscar Damiani, l’agente di Radu portiere del Genoa, ma in prestito dall'Inter ha parlato del futuro del giocatore: "Non abbiamo ancora novità circa il futuro prossimo sportivo di Andrei. L’unica certezza è che stasera giocherà in Coppa Italia (Torino-Genoa, ndr) e poi vedremo il da farsi. Opzione estero se dovesse andare via? Non lo sappiamo davvero: vedremo cosa succederà…”.