I media turchi seguono con attenzione il possibile futuro di Frank Ribery, visto il grande ricordo che ha lasciato nella sua parentesi al Galatasaray. Da FutbalArena.com sono riportate anche le parole del procuratore del giocatore, Jean Pierre Bernes, che parla di una trattativa avanzata con la Lokomotiv: "C'è una trattativa in corso con la Lokomotiv ma la famiglia non gradisce il trasferimento in Russia e per Ribery la famiglia viene prima di tutto" Resta quindi viva la possibilità di vedere il francese alla Fiorentina.