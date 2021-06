L'Inter segue da vicino Ricardinho, attaccante classe 2000 del Gremio, e il suo agente Fernando Fernandesha confermato l'interesse a FcIn.



RICORDA IMMOBILE - “A chi possiamo paragonarlo? Ciro Immobile, ha lo stesso profilo calciatore del giocatore della Lazio”.



L'INTER - “Sì, gli osservatori e la dirigenza dell’Inter lo stanno tenendo d'occhio”.



BRASILE - “Sì, ha potenziale per crescere e far parte di un club come quello nerazzurro. Sarà il prossimo numero 9 del Brasile, dal 2023”.



20 MILIONI - “Il Gremio non lo ha definito. Io però penso non meno di 20 milioni di euro”.