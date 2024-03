Ag. Rocchi: 'E' stato vicino alla panchina della Lazio'

Tommaso Rocchi è stato vicino a prendere la panchina della Lazio dopo l'esonero di Maurizio Sarri.



Le dimissioni di Sarri hanno cambiato i piani della società biancoceleste che, dopo aver affidato temporaneamente la squadra a Giovanni Martusciello - vice dell'ex tecnico, allenatore in occasione della partita con il Frosinone -, ha raggiunto l'accordo con Igor Tudor. Tra le ipotesi vagliate, però, c'era anche Rocchi, ex attaccante biancoceleste (293 partite complessive e 105 gol) oggi allenatore della Lazio Under 15.



A confermare l'ipotesi l'avvocato Mario De Rossi, agente tra gli altri di Rocchi, che ha parlato alla Palermo Football Conference: "Subito dopo le dimissioni di Sarri è stato abbastanza vicino... Se ne è parlato, nelle passate stagioni ha rifiutato proposte di Primavere importanti e Serie C per restare a Formello. Conosce bene l'ambiente, però poi hanno deciso di fare altre valutazioni e ci può stare".