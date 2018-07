L'agente di Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, parla a Radio Crc del futuro del terzino del Milan: "Non conosco il futuro di Ricardo. Nel calcio non si può dire niente con certezza, anche se lui si trova bene a Milano. L'esclusione dalle coppe non interessa al mio assistito, lasciare un club per una ragione del genere non rientra nel suo carattere. Ma se arriva un'offerta da un top club europeo sarebbe stolto a non valutarla. E lo stesso farà il Milan. Strinic? Rodriguez è contento del suo arrivo. La concorrenza lo esalta".