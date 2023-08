Il trasferimento didalalè stato uno dei più sorprendenti di questa estate di mercato perché se è vero che il rapporto fra il club neroverde e il terzino brasiliano ex-Juve era arrivato a un punto di rottura, la trattativa con il club tedesco è nata e si è chiusa in pochissimo tempo spegnendo sul nascere le velleità delle altre squadre che stanno trattando. Per raccontarci com'è andata Calciomercato.com ha intervistato l'agente del giocatore il brasiliano"Rogerio è molto contento, La Bundesliga è un nuovo palcoscenico, uno dei campionati più forti al mondo che gli darà la possibilità di migliorare il suo gioco e di realizzare il suo sogno di giocare con la Nazionale brasiliana"."Non la vedo come una rottura prematura. Rogerio era al Sassuolo da tanti anni ed era ora di cambiare. L’offerta del Wolfsburg è stata adeguata per riuscire a trovare un accordo tra tutte le parti."Contatti, ma posso solamente dire che l’unico club che ha raggiunto un accordo economico con il Sassuolo è stato il Wolfsburg".Rogério ha uno stile di gioco offensivo, e c'è un terzino sinistroSe impara ad adattarsi allo stile di gioco del campionato italiano, può giocare per un club di Serie A e diventare una grande risorsa per chiunque voglia investire su di lui"."Il Brasile produce molti talenti giovani con un grande potenziale. Secondo me quelli più pronti saranno i giocatori provenienti dal sud del Brasile, perché il clima è più simile a quello europeo e hanno una forte colonizzazione italiana e tedesca. Da tenere d’occhio per il futuro ci sono:, classe 2006, difensore centrale del Grêmio., terzino sinistro dell’SC Internacional, anche lui classe 2006, 17enne centravanti dell’SC Internacional."Il sogno di Rogério è quello di giocare la Coppa del Mondo del 2026, perché è un giocatore con molte ambizioni, giustificate anche dai numeri impressionanti nel confronto con i migliori terzini sinistri d'Europa durante la sua carriera al Sassuolo. Se non dovesse avere una chance ben presto con la Nazionale brasiliana, è vero che lui sta concludendo il processo per ottenere la cittadinanza italiana, e lui sarebbe molto motivato a rappresentare una nazionale storica come quella italiana".