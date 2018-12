L'agente di Giuseppe Rossi, Andrea Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toscana Tv: "Abbiamo fatto dei sondaggi con tutte le società dove Giuseppe Rossi potrebbe approdare e fra queste c’è stata naturalmente anche la Fiorentina. Non è un mistero. Giuseppe avrebbe piacere di tornare a Firenze. È un sogno per lui tornare in una città dove lo hanno amato molto e dove ci sono state delle emozioni particolare. Giuseppe ha comprato casa a Firenze, per cui lui tornerebbe molto volentieri però è altrettanto vero che non vogliamo mettere in difficoltà la società, e tanto meno è nel nostro stile mettere pressioni ad un club con cui comunque abbiamo ottimi rapporti e capiamo che abbiano delle priorità ed idee tecniche diverse della nostra. Noi abbiamo lanciato questo messaggio, lo avevo già fatto tempo fa ad essere sinceri, adesso spetta alla Fiorentina, con tutta la tranquillità e la serenità, decidere se puo’ essere una strada percorribile. Giuseppe Rossi è svincolato quindi puo’ essere tesserato in qualsiasi momento. Non ha vincoli di alcun genere o natura, puo’ essere tesserato oggi come il 3 febbraio. Lui sta molto bene, non ha avuto problematiche da quando è passato al Genoa, si sta allenando con una squadra negli Stati Uniti".