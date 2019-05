Daniele Rugani e la Juventus andranno avanti insieme almeno fino al 2023. Un attestato di stima e fiducia nei confronti di un difensore che ha detto 'no' a diverse offerte pur di rimanere in bianconero. Davide Torchia, agente del difensore toscano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a calciomercato.com.



SUL RINNOVO CON LA JUVENTUS: "Già da qualche tempo aveva qualche problema, ma ha stretto i denti per le gare importanti. Poi i medici l'hanno messo a riposo, è indisponibile da tre settimane ma ora sta meglio e per il futuro è già arrivato questo rinnovo. Al di là dei contratti, perché hanno valore economico, ma anche una certa importanza tecnica. La Juve può prendere chiunque, ma se ci sei da quattro anni e devi restarci per altre cinque stagioni, vuol dire che hai lavorato in un certo modo. La Juve è stata coerente, ha detto no la prima volta e dopo quattro anni l'ha ribadito".



SULL'OFFERTA DELL'ARSENAL: "E' stato tra i primi club interessati, diciamo che quell'interesse è andato in prescrizione (ride, ndr). C'erano anche altri club, ma è inutile parlarne ora. Ci sono richieste ma non c'è bisogno di farsi pubblicità".



SUL RITIRO DI BARZAGLI E IL RINNOVAMENTO IN DIFESA: "Il tempo passa per tutti, è logico che ci sia un rinnovamento. La Juve è brava, ha portato Rugani a Torino a 20-21 anni quando c'era la BBC nel pieno della forza. La Juve ha lavorato in prospettiva, prima di capire davvero la realtà di giocare con delle pressioni importanti serve tempo per l'equilibrio fisico e psicologico dell'atleta". SUL FUTURO DI ALLEGRI: "Sono situazioni che dovranno risolvere tra di loro. Credo fermamente che resti, anche se ci sono tante voci. Ha ragione Allegri quando dice che stanno anticipando il summit, la Juve ha ridotto il campionato a 30 gare perché i giochi erano già fatti. Invece di vedersi a giugno, si vedono prima della fine della stagione. Credo che troveranno un accordo".



SULL'ELIMINAZIONE DELLA JUVE CONTRO L'AJAX: "Gli olandesi hanno ottimi prospetti, grandi calciatori ma che forse farebbero fatica nei top club in Italia. Lo dico col massimo rispetto, nel ritorno non avevano preso tantissimo campo. Tuttavia, se dopo 40' si prende un gol, dopo l'1-1 s'è persa qualche certezza. La Juve non ha affrontato la gara in discesa, questo è il bello e il brutto del calcio. La settimana scorsa tutti davano l'Ajax in finale, invece ha incassato tre gol in 35 minuti ed è andato a casa contro il Tottenham. Il calcio è fatto così".



SUL RITORNO DI POGBA: "Di percentuali non ne faccio, le fa Paratici. Non so cosa faranno ma sicuramente sarà fatto qualcosa di intelligente. Pogba potrebbe essere un affare intelligente alle giuste condizioni economiche".