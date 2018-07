Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di RadioVS facendo il punto sul futuro del difensore che sembra destinato alla Premier.



FRONTE BLUES - "Il Chelsea stima molto Rugani. Ha fatto un’offerta abbastanza importante, la Juventus ne è al corrente ma in questo momento non vorrebbe cederlo. Poi sappiamo che nel mercato tutto ha un prezzo. Il Chelsea avalla Rugani come scelta anche per accontentare l’allenatore - ha spiegato Torchia -, inoltre sa che può essere un investimento nell'investimento perché in un paio d'anni si potrebbe anche rivendere. Rugani si aspetta di giocare più partite, vorrebbe rimanere altri dieci anni alla Juventus, perché si sente di avere le qualità e il carattere per poter avere come obiettivo una carriera simile a Chiellini e Barzagli in bianconero.



CONVIVENZE - "Arrivando Bonucci però - ha proseguito l'agente - bisogna dividersi un po' il campo. Dico così perché, ascoltando le dichiarazioni di Marotta, nel nostro gergo si traducono come 'ho già preso il giocatore'. Se Bonucci è disposto a fare un sacrificio economico, le parti inevitabilmente si avvicineranno. Non sarebbe un problema l'ipotesi di convivenza con Caldara, sono due professionisti e anche bravissimi ragazzi: quando Daniele è arrivato alla Juve si trovava davanti Bonucci, Chiellini e Barzagli ed è riuscito comunque a ritagliarsi il suo spazio".