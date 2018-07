Intervenuto a 'Si gonfia la rete' su Radio Crc, l'agente di Daniele Rugani ha parlato del futuro del difensore della Juventus: "Rugani era già della Juventus per cui non ha scelto di non venire a Napoli, era semplicemente della Juve - spiega Davide Torchia - Futuro al Chelsea? Sono felice per Sarri perché nessuno credeva potesse arrivare fin lì e invece eccolo allenare il Chelsea ed è una grande vittoria per tutti, anche per Napoli che è stata fondamentale. Poi, vista la stima per Rugani, tutti pensano che possa seguirlo al Chelsea, ma va considerato che la Juve anche in passato non ha accettato nessuna trattativa, nè col Napoli nè con altre squadre ed ha sempre manifestato la volontà di tenere il calciatore e ad oggi la volontà non è cambiata. Lo stesso Rugani non ha manifestato volontà di andare altrove, ma va anche detto che se dovesse esserci una richiesta andrà ascoltata perché nel calcio ci vuole rispetto. Sarri non fa in tempo ad essere contento e starà già facendo una full immersion: dovrà conoscere un ambiente nuovo, nuovi giocatori e lui è uno pignolo per cui è normale che guarderà anche le virgole in questa nuova avventura. Con Ronaldo la Serie A non diventa scontata. L’operazione Ronaldo è incredibile per la crescita del calcio italiano, ma nonostante sia un grande campione, Ronaldo quest’anno ha vinto tutto tranne il campionato per cui non c’è nulla di scontato e le difficoltà di saranno. Asamoah all’Inter? Sono molto felice. Finirà la sua carriera all’Inter e siamo tranquilli".