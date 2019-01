Un mental coach per risollevarsi e ritornare quello della Sampdoria e che convinse mezza Italia a darsi battaglia per provare ad acquistarlo con la Roma che la spuntò a suon di milioni. Patrick Schick non ha alcuna intenzione di abbandonare il club giallorosso e, al contrario vuole rilanciarsi il prima possibile.



ARRIVATE OFFERTE IMPORTANTI - Intervistato dal portale isportblesk.cz in Repubblica Ceca, l'agente della punta classe '96 Pawel Paska ha confermato che per Schick sono arrivate nel corso di questo mercato diverse offerte importanti: "E' vero, sono arrivate proposte interessanti da Germania, Inghilterra, Italia e Spagna".



SCHICK NON SI MUOVE - Offerte, tutte respinte al mittente sia dal giocatore che dalla società perchè, come confermato dallo stesso Paska, l'idea del club giallorossa è quella di continuare a dare fiducia a Schick: "Ho incontrato due volte Monchi a Roma e la risposta è stata chiara: Patrik resta alla Roma perché il club crede ancora in lui. La sua partenza non è contemplata".