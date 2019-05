L'agente di Patrik Schick, Pavel Paska, ha parlato al portale ceco idnes.cz per definire con chiarezza il futuro del suo assistito ancora deludente con la maglia della Roma e su cui iniziano a circolare ipotesi di un addio. Ipotesi protnamente smentite con Paska che, invece, rilancia sulla permanenza.



HO INCONTRATO LA ROMA - "Sono stato a Roma la scorsa settimana. L’allenatore e il direttore sportivo sono cambiati, ma per noi, invece, non è cambiato nulla. La prossima stagione sarà decisiva per Patrik. Gli allenatori cambiano, i club rimangono. Lo ripeto spesso ai miei giocatori: non lamentarti e lavora!".



ASPETTATIVE ENORMI - "Sì, lui si preoccupa del riuscire a rispettare le enormi aspettative che ci sono su di lui. Però Schick ha personalità, ha solo bisogno di essere un po' più aggressivo".



IL PROBLEMA GOL - "Se sono preoccupato per i pochi gol? Assolutamente no. Deve competere con Dzeko, Perotti, El Shaarawy, Pastore, Kluivert. Naturalmente saremmo molto più felici se facesse dieci gol, ma Patrik è giovane".



ADDIO? NO - "Se gli consiglierò un addio in estate? No. Ha imparato molto del calcio, è in cima alle preferenze del club, e sto dicendo che la prossima stagione sarà un esame".