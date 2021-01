Revien Kanhai , l'agente dell'ormai ex-centrocampista del Genoa Lasse Schone, ha parlato in Olanda del futuro del suo assistito: "È al top della forma, ha saputo allenarsi al massimo ogni giorno e vuole mettersi di nuovo in campo nei prossimi mesi e guadagnarsi la convocazione in nazionale danese in vista dell’Europeo.



Ballardini avrebbe voluto coinvolgerlo nel suo progetto in vista della seconda metà della stagione, ma l'accordo con i dirigenti era già preso: abbiamo preferito risolvere il contratto con il club, Schone ha voglia di dimostrare il suo valore e di giocare gli Europei con la Danimarca.



Lasse e io siamo convinti che possa ancora raggiungere il suo massimo livello. Ricevo telefonate quotidiane da club e agenti su Lasse, ma vuole fare il passo giusto. Ci sono diverse richieste dall’Italia. Ma non troverei nemmeno illogico un ritorno all’Ajax"..