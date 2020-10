Revien Kanhai non ci sta. L'agente di Lasse Schone, escluso dalla lista Serie A del Genoa, ha parlato a Voetbal International, spiegando: "Ribadiamo che non faremo passare niente. Lasse viene trattato in modo scandaloso, stiamo agendo perché gli accordi sono stati violati a lungo. Abbiamo avviato un'azione legale immediata contro il Genoa, ciò che è accaduto va contro le garanzie legali. La FIFA e il CAS hanno già esaminato casi simili".