Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli Beppe Riso, l'agente del centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, ha parlato del suo futuro blindandolo in nerazzurro,



NO AL NAPOLI - "No, la voce sul Napoli non mi è arrivata".



RESTA ALL'INTER - "Non credo che Conte voglia lasciarlo andare via, impazzisce per lui, non credo che sia una possibilità che vada via dall'Inter".



TESTA E GAMBE - "Un grande allenatore in Inghilterra mi ha detto 'Portami Sensi, anche senza gambe'. E se lo dice un allenatore di un campionato così fisico... Vuol dire che Sensi ha il calcio nella testa, prima di averlo nelle gambe".