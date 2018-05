Franklin Mala, agente di Seri, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sui canali social di CalcioNapoli24.it. Ecco le sue parole: "E' un calciatore che ama il suo lavoro, ama la fase difensiva e ama dare del tu al pallone. Un calciatore che è stato definito smart, cioè che condensa in sè tante caratteristiche. Lui guarda con grande attenzione al Napoli perché Sarri ha fatto un grande lavoro, il Napoli è un grande club e ora c'è Ancelotti. Il Napoli è un club affascinante. Abbiamo sfidato il Napoli nei preliminari di Champions, ottima impressione. Al momento non ho incontrato il Napoli e Ancelotti ma c'è la possibilità di incontrarli per parlare di Seri. Importante la presenza di Ancelotti al Napoli nel caso in cui dovesse nascere una trattativa. Devo prima parlare col Nizza e poi avviare i contatti col Napoli".