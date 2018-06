Il ruolo di attore non protagonista in un kolossal di successo ognuno lo vive a suo modo, con la propria storia personale e professionale. Almanacchi alla mano,si piazza avanti anella corsa al titolo di "ultima ruota del carro" (senza alcuna offesa) del centrocampo Juve. Se il Principino ha visto il campo per 1055 minuti suddivisi in 20 presenze,. Bentancur, pur avendo totalizzato meno minuti, è sceso in campo 27 volte nelle tre competizioni. Il clima tra Sturaro e la Juve, in ogni caso, tende ampiamente al sereno.