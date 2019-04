Ricardo Schlieper, l'agente del terzino dell'Ajax Nicolas Tagliafico, è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com per parlare della sfida Champions contro la Juventus e del suo futuro.



RONALDO - "Sarà difficilissimo, Ronaldo è uno dei migliori in assoluto insieme a Messi. L’Ajax però non ha paura perché sta vivendo un momento magico e poi scusa, se è stato competitivo con Bayern Monaco e Real Madrid perché non può esserlo con la Juventus?”. ADDIO A FINE ANNO - "Il ragazzo crede che sia arrivato il momento giusto per provare una nuova esperienza, in un altro campionato. Vuole crescere professionalmente e ha già detto no a una proposta di rinnovo importante. Ci sono già diverse squadre che hanno chiesto informazioni, soprattutto che giocheranno la prossima Champions, ma è ancora presto per dire dove andrà. L’Ajax chiede parecchi soldi e sarà sicuramente un deterrente importante ma bisogna considerare che Nicolas sta facendo una stagione pazzesca, anche in Europa. E in Nazionale, quando non c’è Messi, è lui il capitano”.



SI ALL'ITALIA - "Io e la famiglia Branchini ci stiamo lavorando. In passato, prima che andasse all’Ajax, ne avevamo parlato con Parma e Bologna. Portai Zanetti all'Inter, ma c’è un aneddoto da raccontare. Nessuno ricorda che prima di chiudere l'affare Zanetti, Moratti prese Rambert! Erano venuti per firmare Javier ma presero subito Sebastian dall'Indipendiente, il primo acquisto della gestione Moratti. Per Rambert abbiamo chiuso tutto in 24 ore, per Zanetti ci sono voluti due mesi. Suarez venne in Argentina per discutere di Zanetti e casualmente lo portammo a vedere il Rosario Central. In quella squadra giocava un giovanissimo Kily Gonzalez e io gli dissi ‘magari un giorno vi piacerà anche lui’ e fatalità, anni dopo, Kily andò all’Inter”.