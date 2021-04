Ricardo Schlieper, agente del terzino argentino dell'Ajax, Nicolás Tagliafico, ha parlato in un'intervista a FcInterNews del futuro del suo assistito ribadendo la volontà di cambiare squadra a fine anno e aprendo ancora una volta le porte all'Inter.



L'INTER - “L’Inter chiaramente resta un top club mondiale. Però Nico ha solo risposto ad una domanda diretta. A chi non piacerebbe vestire una maglia tanto importante come quella nerazzurra? Tutti lo vorrebbero. La stessa frase vale però per qualsiasi società importate. Con l’Inter non c’è nulla di concreto, anzi in realtà con i nerazzurri non c’è nulla proprio perché il nostro socio in Italia, con cui sono in costante contatto, non mi ha parlato di novità.



PRESTO - "Faccio un discorso generale: è ancora presto, si dovranno analizzare tanti aspetti, aspettiamo e vediamo quello che succede”.



PREZZO STABILITO - “Questo sì. Già l’anno scorso sarebbe potuto partire, ma poi a causa della pandemia è cambiato tutto il mercato dei trasferimenti europei. Siamo d’accordo con la società olandese che qualora arrivasse un’offerta congrua, che abbiamo già stabilito con i Lancieri, Nicolas sarebbe libero di partire”.



3-5-2 CONTE - “Certamente sì. Tagliafico è molto capace e intelligente, sia a livello personale che tattico. Si è sempre saputo adattare bene ad ogni situazione vissuta. Svolgendo con dovizia le richieste dei tanti tecnici che lo hanno allenato in carriera”.