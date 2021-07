Nicolas Tagliafico, fresco vincitore della Copa America con l’Argentina, come ogni estate torna uomo mercato. Laterale mancino dell’Ajax, da sempre nel mirino dell’Inter, alla fine resta, dopo ogni sessione, ai Lancieri. Del futuro del classe ’92 ne parla l’agente, Ricardo Schlieper, a PassioneInter.com: “Tra i più affidabili a sinistra? Senza dubbio. Le sue prestazioni all'Ajax sono state molto equilibrate, ha avuto una costanza notevole e questo lo ha reso uno dei giocatori più affidabili nella sua posizione in Europa”.



LA CRESCITA - “Prima di tutto nell'accumulare esperienza: nel passare a giocare in Europa si è abituato ad affrontare rivali di prim'ordine nelle competizioni europee. Questa esperienza aggiunta al suo riconosciuto temperamento lo hanno formato come un giocatore indiscutibile per il suo club”.



SULL’INTER - “La notizia della Roma l'abbiamo appresa tramite la stampa, ma mi risulta che abbiano già ingaggiato un giocatore nella sua posizione. Inter? Il mercato è più lento del previsto, con i club che devono pensare prima a vendere. Vedremo. Penso che nelle ultime 3 settimane di agosto il mercato sarà molto più dinamico di oggi”.