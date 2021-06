Il Napoli sta seguendo il terzino portoghese del Benfica, Nuno Tavares e ai microfoni di CalcioNapoli24 è intervenuto Paulo Gamito, membro del suo entourage chiudendo le porte a un arrivo in azzurro.



FUTURO AL BENFICA- "Conosciamo Nuno Tavares dall'età di sette anni perchè mio fratello, il quale è l'agente, è stato il suo primo allenatore. La sua qualità migliore è quella fisica, deve crescere sul piano tecnico e tattico però va detto che ha esordito da attaccante, nello specifico da ala sinistra. Il giocatore ama il Benfica, il suo futuro sarà lì".



NAPOLI - "Contatti con il Napoli? Si parla con un altro club quando le due società hanno un accordo, in questo caso non c'è accordo. La serie A è un campionato noto in tutto il mondo, molti calciatori portoghesi hanno giocato lì. Prezzo di Nuno? La clausola è di 88 milioni"