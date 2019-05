Aurelio De Laurentiis ha preannunciato nei giorni scorsi che il nuovo Napoli ripartirà da volti diversi sulle corsie esterne, per quanto riguarda il reparto difensivo. Se sulla fascia destra rimane caldo il nome di Kieran Trippier del Tottenham, a sinistra diventa sempre più concreta l'ipotesi Theo Hernandez. L'esterno classe '97 di proprietà del Real Madrid, reduce da una stagione in prestito alla Real Sociedad, è al centro di una trattativa reale, come ha dichiarato a Radio Kiss Kiss il suo procuratore Manuel Garcia Quilon: "Il Napoli mi ha contatto, la trattativa è viva". Sotto contratto col Real fino a giugno 2023, il nazionale francese è valutato circa 25 milioni di euro.