L'agente di Pepe Reina e Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, parla a Footmercato dell'interesse del PSG per i due giocatori del Milan: "Non ci sono stati contatti col PSG, non ci ha chiamato nessuno. Reina ha un anno di contratto con il Milan ma nessuno ha offerto nulla. Il Milan vuole che torni e dovrà tornare. Se qualcuno chiamerà, ne discuteremo. Per quanto riguarda Theo, si sono fatte avanti molte squadre ma non c'è nulla di concreto. Se l'interesse diventerà concreto, rifletteremo".