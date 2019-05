Tra i tanti nomi accostati all'Inter in vista della prossima stagione c'è anche quello di Thomas Partey, centrocampista dell'Atletico Madrid. L'agente del giocatore, José Daniel Jimenez Pozanco, ha parlato a Fcinternews del futuro del ghanese, aprendo le porte a un trasferimento in nerazzurro: "L'Inter, come l'Atletico, è una squadra top. Lui ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro e nel calcio tutto è possibile, basta guardare i casi di Godin e Griezmann".



'MEGLIO DI POGBA' - "Che tipo di giocatore è? Un centrocampista box to box tipo Pogba. Con qualità, parecchie reti e maggiore lavoro difensivo rispetto al francese. Anzi, le dico questo. Per me Thomas è più forte di Pogba, ma essendo africano ha molta meno stampa rispetto al giocatore dello United".