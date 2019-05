Il cartellino di Thomas nell'affare con l'Atletico Madrid per Mauro Icardi? Non è fantacalciomercato ma una pista che potrebbe concretizzarsi nel corso della lunga estate di mercato. I Colchoneros stanno seguendo l'attaccante argentino e la possibilità di inserire il centrocampista ghanese nell'operazione non è stata smentita né dai nerazzurri né dall'agente del giocatore.



L'INTER UN TOP CLUB - Daniel Jimenez Pozanco, procuratore che cura gli interessi di Thomas Partey ha confermato a PassioneInter il gradimento verso i colori nerazzurri sebbene non ci sia ancora stato un approccio concreto: "Posso dire che al momento non ho parlato con nessuno, anche se l'Inter è un top club".



CLAUSOLA RESCISSORIA - Quanto vale però il cartellino di Thomas? Nel contratto del centrocampista, ha svelato Jimenez Pozanco, ch'è una clausola rescissoria importante, ma non altissima per gli standard spagnoli: "Nel contratto c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, una cifra che per un giocatore come Thomas lo rende a buon mercato. Aspettiamo che finisca la stagione e poi vedremo".