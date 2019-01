Jean-Clair Todibo, giovane talento del Tolosa classe '99, è uno tra i nomi più intriganti per la Juventus in ottica futura, per ringiovanire la difesa a partire dalla prossima stagione. L'agente del calciatore, Bruno Satin, ha parlato della sua situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono tanti club importanti sul calciatore. Dal primo gennaio Todibo può impegnarsi per la prossima stagione, ma ora è legato comunque al Tolosa. Non vogliamo creare problemi al ragazzo e allo stesos club francese". Su Todibo, oltre ai bianconeri, anche Napoli e Barcellona.