Ai microfoni di calciomercato.com è intervenuto in esclusivaCEO di Team of Future. Il noto agente portoghese ha concluso una operazione molto importante a gennaio portando il giovane gioiello Trincao dal Braga al Barcellona."Dopo l'Euro under 2019 del 2018, dove Trincão fu il capocannoniere, il Portogallo vinse proprio contro l'Italia e lui fu uno dei migliori in campo. Ebbi subito una riunione con tutta lastruttura tecnica del Barcellona, ma l'operazione non si chiuse in quel momento. Poi il Barcellona iniziò a seguirlo sempre di più, a osservarlo in tutte le partite. Tra dicembre e gennaio di quest'anno, Trincão é letteralmente esploso e loro hanno chiuso subito cogliendo una opportunità di mercato, anticipando tutti gli altri club"."Entrambe hanno avuto l'opportunità di acquistare Trincão, l'Atalanta è stata molto vicina a lui la scorsa estate e se avessero fatto un sforzo un pochino più grande per chiudere, lo avrebbero preso ad ottime condizioni. Ora, il suo futuro appartiene al Barcellona, il suo sogno".È un giocatore nel quale credo molto e credo anche che presto possa giocare in una grande squadra di livello Champions League. Appartiene al Benfica e lo stesso Benfica crede molto in lui, è un patrimonio del club e il suo percorso sarà quello di tornare probabilmente presto lì per giocare nella prima squadra"."Rui Silva ha fatto una grandissima stagione, dimostrando di essere uno dei migliori portieri del campionato spagnolo, ed è normale che ci si siano diverse squadre del campionato spagnolo interessate a lui. Non escludo un futuro in Italia, anche se ora la sua priorità è continuare in Spagna".Chiquinho si è ripreso il Benfica: quale futuro per lui?Il progetto per Chiquinho è quello di continuare nel Benfica dove sta facendo molto bene, è un giocatore molto importante per il club e per la squadra. E^ lì solo da un anno ed ha già conquistato un ruolo importante in campo e nel gruppo. Chiquinho è un giocatore con creatività e goal, può giocare da centrocampista offensivo ma anche da seconda punta e addirittura da esterno offensivo. Ha caratteristiche molto duttili e potrebbe adattarsi facilmente a diverse squadre importanti in Europa".