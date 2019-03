Ai microfoni di Radio Marte, Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino, esterno del Cosenza di proprietà del Napoli, ha parlato così del futuro del suo assistito:" L'anno prossimo può andare in ritiro con il Napoli, perchè puntano su di lui. Interessa molto in Serie A come Udinese, Sassuolo e Fiorentina e tra l'altro due di queste hanno già presentato un'offerta".