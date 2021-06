Michael Jarman, agente di Patrick van Aanholt ha commentato a Interlive la possibilità di vederlo all'Inter a parametro zero: "Patrick sta valutando tutte le opzioni per il suo futuro. Lui all’Inter? I nerazzurri sono senza dubbio un club fantastico e il calcio italiano è ancora uno dei campionati più importanti al mondo. Lui è uno dei migliori marcatori fra i terzino sinistri nella storia della Premier League, gli piacerebbe portare il suo stile di gioco in Serie A”.