Negli ultimi giorni in casa Lazio è esploso il caso Matias Vecino, sempre meno impiegato da Maurizio Sarri e dato fra i partenti. A prendere parola per calmare le acque è stato però il suo agente Alessandro Lucci che, parlando a Sky Sport ha confermato che non si muoverà dalla Lazio e non ha chiesto la cessione.



NON HA CHIESTO LA CESSIONE - "Le voci su Vecino mi sorprendono. Se è già finita? Assolutamente no. Il ragazzo non ha mai chiesto di essere ceduto. È molto felice alla Lazio ed è ben inserito all'interno di un gruppo squadra molto forte.