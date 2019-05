Daniele Casciani, agente di Lorenzo Venuti (neopromosso in Serie A con il Lecce e di proprietà della Fiorentina), ha parlato ai microfoni di Violanews.com del futuro del proprio assistito: “Dipende tutto dalla Fiorentina, visto che il giocatore ha ancora due anni di contratto. Stiamo aspettando la fine del campionato, poi ci siederemo e vedremo se rientrerà nei programmi della società. Secondo noi il giocatore ha ricevuto una valutazione fatta in modo affrettato, durante un ritiro che non è andato bene. Per il futuro vogliamo evitare di passare un ritiro da costantemente osservati, per poi trovarci senza le opportunità e le possibilità sperate”.