Simone Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha parlato a margine dell'evento Football Leaders a RMC Sport del futuro del suo assistito: "È stato un anno importante per Simone che ha grossi margini di miglioramento. Non c'è giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti. Futuro? Vedremo. Ora rientrerà dalla Nazionale e ne parleremo". L'esterno del Bologna è seguito, oltre che dal Napoli, da Inter e Roma.