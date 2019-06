Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Veretout, è intervenuto a 'Un Calcio Alla Radio' su Radio CRC: "A me non risulta che ci sia già il sì della Fiorentina per Veretout al Napoli. Manca un direttore sportivo, non saprei con chi confrontarmi. A Firenze siamo in alto mare, finché non si avranno ulteriori chiarimenti. Non ho la sicurezza che rimanga Montella. L'unico certo sarà Antognoni, con un ruolo ancora da capire. Su Veretout ci sono tante squadre, 4-5 importanti italiane ed estere. Roma e Arsenal? Non mi piace fare nomi. Manca un interlocutore della Fiorentina, lì vedremo se poi il Napoli si farà avanti per chiudere. Hysaj-Atletico Madrid? L'offerta è molto bassa e non rispecchia il valore di un calciatore. E' stata inferiore ai 25 milioni, comunque. Quanto vale? Non mi sostituisco al club, il Napoli fissa il prezzo. Quando si parla dell'Atletico come fai a dire di no. Magari Elseid vuole anche provare un'esperienza all'estero, dopo una carriera in Italia. Il ragazzo si è espresso con sincerità, non voleva offendere la piazza con le sue dichiarazione. E' arrivato il momento che faccia esperienze nuove, senza sminuire il Napoli e il non aver vinto trofei qui. Lui è un ragazzo che ci tiene molto alla città di Napoli, lo deve agli azzurri per quello che è diventato. Una chiamata di Sarri alla Juve? Perché non dovrebbe andare? E' un professionista. La parola traditore non l'accetto nel calcio, tutti sono professionisti e fanno ciò che ritengono giusto per la loro carriera. La Juve è la società più importante di Italia, Sarri all'epoca ha solo difeso i colori del Napoli. Questo non vuol dire escludere il proprio futuro lì. Due anni fa' la Juventus mi chiese Hysaj, ma lui fu riconoscente, restando a Napoli nella speranza di vincere lo scudetto qui. Veretotut insieme ad Allan? Può giocare, certo. Jordan ha grande qualità, segna tanto e tira anche i calci piazzati. Lui è un velocista, uno scattista, ma io sono di parte. Gli ultimi tre mesi della Fiorentina non fanno testo, Jordan è uno dei migliori in Europa. Ha quantità, qualità e tanto altro: merita una big. Mario Rui? E' un altro calciatore che sta vivendo un ambiente ostile, quindi se c'è la possibilità di cambiare aria, lo faremo. Sepe? C'è il Parma che lo rivuole, vedremo cosa se ne farà. Ndoi? Non rientra nei piani del Napoli, deve farsi un anno di Serie A e crescere con calma. Grassi? Lui, con Conti e Caldara devono andare a Lourdes (ride, ndr). Sono stati molto sfortunati, ma non vuol dire che chi viene dall'Atalanta ha problemi".