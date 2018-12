Mario Giuffredi, agente tra gli altri del difensore e del centrocampista della Fiorentina Cristiano Biraghi e Jordan Veretout, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell'interesse rispettivamente di Inter, Milan e Napoli per i suoi assistiti: "Non parlo neanche di mercato per Veretout, resta alla Fiorentina, poi in estate si vedrà. Penso che sia destinato ad una carriera di grandissimo livello. Gennaio non è il momento giusto per muoversi. Vuole finire la stagione a Firenze, così come Biraghi. Veretout piace al Napoli e a tante squadre, ma è inutile parlare di mercato per questi ragazzi".