L'agente di Amin Younes, Nicola Innocentin, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live: "Ieri Amin ha fatto divertire tutti. Le parole di Ancelotti sono state di gratificazione, sono state di conferma per quanto già avessimo un’idea chiara, sia da parte nostra che per Ancelotti e Giuntoli. Vuole restare a Napoli? Sì. Ha un contratto lungo, non c’è necessita di parlare di nulla. Questo è stato un anno travagliato, ecco perché ci sono gli ottimi presupposti per fare benissimo a Napoli l’anno prossimo. E’ già un giocatore importante, ma ieri ha dimostrato che si può puntare su di lui in futuro anche come titolare. Poi squadre che hanno tanti impegni come il Napoli devono avere vari giocatori di valore. Ancelotti pensa che ci siano ancora margini di miglioramento. I numeri fino ad ora non sono affatto malvagi, ha messo già tre gol con pochissimi minuti giocati. Mi aspetto solo di vederlo ancora in campo. Amin si trova meglio nel 4-3-3, anche se dà sempre il massimo quando viene chiamato in causa. Le sue caratteristiche di rifinitore lo esaltano in determinate posizioni. Gli ho parlato, sono situazioni spiacevoli quelle contestazioni che sta ricevendo la squadra. Hanno reagito bene sul campo, concordo con Ancelotti, inutile essere così disfattisti. Il Napoli si qualifica da dieci anni per le coppe europee. L’impegno della squadra è al massimo, poi in campo ci sono anche gli avversari. Ma criticare non è la strada giusta per costruire il futuro".