Nicola Innocentin, agente di Amin Younes, parla del momento del tedesco a Napoli e del suo futuro: "Amin ha delle qualità che non erano certo sconosciute e adesso sta trovando la continuità che gli mancava di prima - spiega Innocentin a 'Un Calcio Alla Radio' su Radio CRC - Sta anche segnando, mi auguro che prosegui così. E' un bravissimo ragazzo, molto dedito al lavoro e lo ha dimostrato coi fatti, rispondendo al meglio. Spero che da qui alla fine della stagione Amin riesca a prendersi lo spazio e le soddisfazioni che gli sono mancate fino adesso. E' tornato molto bene a livello fisico. Tatticamente è un giocatore duttile, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Quarto di centrocampo? Non è il suo ruolo ideale, ma può certamente farlo. L'infortunio? Si stava allenando con il suo preparatore atletico e si ruppe il tendine d'Achille. La fuga di gennaio scorso? Preferisco analizzare il presente e l'apporto che sta dando ora alla squadra. E' contento a Napoli e con Ancelotti c'è un rapporto ottimo. Faccio i complimenti al mister che ha sempre tenuto l'entusiasmo vivo in Amin, è stato fenomenale nella gestione del ragazzo. Amin ha legato tanto con Koulibaly, Mertens e Milik, ma va bene con tutti. Parla poco e fa tanto, e i personaggi così vengono sempre accolti bene. Il Celta Vigo? L'idea era quella di cercare maggiore minutaggio altrove, ma internamente sono cambiate delle valutazioni e alla fine abbiamo scelto di restare. L'anno prossimo? E' nei nostri programmi restare, il Napoli ha ambizioni importanti ed è giusto avere una rosa ampia e di qualità. Assomiglia tanto a Mertens e ad Insigne, l'idea era quello di trovare un calciatore affine al gioco del Napoli. La città di Napoli ha la capacità di conferire simpatia a tutti, Amin è un ragazzo sveglio che ha voglia di integrarsi il prima possibile