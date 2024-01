Ag. Zaccagni: 'Deluso da Lotito. Incontri a breve per il rinnovo o ci guarderemo attorno'. Su Politano: 'C'era l'Al Shabab, ma resta a Napoli'

Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Politano e Zaccagni, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A con RDS parlando di molti dei suoi assistiti fra cui gli attaccanti di Lazio e Napoli alle prese con il rinnovo dei rispettivi contratti.



ZACCAGNI - "E' vero che Lotito, in occasione del suo matrimonio, gli aveva promesso il rinnovo di contratto. Una promessa che poi non ha avuto seguito, noi ne abbiamo preso atto, Zaccagni è un professionista innamorato della Lazio, continuerà a fare il suo dovere fino alla fine poi si vedrà quello che succederà. Nelle prossime settimane potranno esserci degli incontri per capire se questo matrimonio potrà continuare realmente o se invece dovrà guardarsi intorno. La scadenza del contratto è 2025. Io mi sono sempre reputato un uomo di parola, quando poi succedono determinate cose lasciano perplessi e amareggiati tutti. C'è ancora tempo, ma vedremo cosa succederà. Zaccagni è un giocatore stimato dai club più importanti in Italia ed ha estimatori anche all'estero, ma non è mai stata una sua priorità. La sua volontà è rimanere alla Lazio, ma come è successo per Politano con il Napoli i matrimoni si fanno in due e serve la volontà del club di accontentare un giocatore che avrebbe voluto essere una bandiera del club".



POLITANO - "Siamo agli ultimi dettagli, credo che nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio del rinnovo. E' una cosa voluta fortemente sia dal presidente che da Matteo, perchè c'era un'offerta dell'Al-Shabab che lo voleva fortemente e che ha molto insistito, ma la volontà del calciatore era quella di continuare al Napoli e il presidente ha voluto trattenerlo e accontentarlo dal punto di vista contrattuale. E' un matrimonio voluto da entrambe".



DI LORENZO - "Se ha un difetto? A volte è troppo buono e questo nel calcio può essere un difetto. Quando uno gioca a certi livelli ed esercita il ruolo di capitano, a volte deve far valere il peso che ha. Lui è una persona tanto sensibile, tanto perbene, l'unico mezzo difetto è questo poi per il resto è perfetto. E' con me da tanti anni e non ha mai sbagliato niente sul piano professionale e umano, da questo punto di vista è veramente una mosca bianca. Per questo gode di grande rispetto, anche da parte degli arbitri. Il gesto che più mi ha toccato è stato durante una partita di Coppa Italia Napoli-Frosinone, dove lui è subentrato dalla panchina e gli hanno dato la fascia di capitano, lui l'ha presa e l'ha data a Gaetano per fare un regalo a lui che è un ragazzo napoletano".



GAETANO - "Negli ultimi giorni è cambiato qualcosa, nel senso che nei programmi del Napoli lui non era in uscita. Poi però ci può essere un cambio di modulo che preveda solo 2 centrocampisti e allora forse sono in troppi in quel ruolo. Vediamo che succede in questi ultimi giorni, se si trova una soluzione giusta e che possa dargli continuità, sicuramente andrà a giocare".





RANIERI - "Credo che Ranieri da gennaio del 2023 stia facendo un percorso importante, che meriterebbe anche l'attenzione della Nazionale. E' uno dei giocatori più sottovalutati del calcio italiano, lo ritengo una delle sorprese più belle del nostro campionato".



BIRAGHI E PARISI - "Parisi e Biraghi? Domani con Biraghi squalificato credo che sia il turno di Parisi. Ma non penso che Fabiano stia trovando poco spazio, quando l'abbiamo portato alla Fiorentina sapevamo che avevamo un altro assistito in quel ruolo, ma abbiamo fatto delle riflessioni sapendo che un club come la Fiorentina gioca 50-60 partite all'anno e nel calcio di oggi non esistono giocatori che possono giocare sempre. Il progetto era un Biraghi che fa 35 partite e Parisi 25. Anzi se guardiamo il minutaggio di Parisi ad oggi, siamo avanti rispetto ai nostri piani, al di là del fatto che nelle ultime partite abbia giocato meno. Quando ha giocato a destra era incappato in qualche errore e quindi forse doveva resettarsi mentalmente per poi ripartire nel migliore dei modi".



FOLORUNSHO - "Per me è arrivato in Serie A con qualche anno di ritardo. Ha delle potenzialità da grandissima squadra, da Inter, Juve, Milan, Napoli se non da Premier League. Credo che nel giro di un paio d'anni potrà cimentarsi a quei livelli. Già nel Verona, in una squadra in difficoltà, sta facendo prestazioni importanti per il suo percorso di crescita con miglioramenti continui".