Fausto Pari, l'agente del fantasista del Verona, Mattia Zaccagni, ha parlato a Radio Marte del futuro del suo assistito.



NAPOLI - “Il mercato non è ancora partito, facciamo finire la stagione, vediamo anche dove saranno le squadre e che tipo di budget avranno. Zaccagni piace al Napoli ma al momento è tutto fermo, sono rimasto ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente il Napoli cambierà allenatore. Dopodiché si saprà che tipo di budget avrà”.



STAGIONE COMPLESSA - “Mattia è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni. Già l’anno scorso ha fatto il salto di qualità, quest’anno è cresciuto moltissimo. E’ un po’ calato nella seconda parte ma la stagione è complessa. Secondo me lui può giocare con compiti più offensivi ma è una mezzala, può giocare anche sottopunta. Può giocare in ogni ruolo del centrocampo e anche nel 4-2-3-1 anche se non nei 2 di centrocampo. Può fare assist ai compagni, li ha sempre fatti”.