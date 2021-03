Fausto Pari, agente che fa parte dell'entourage di Mattia Zaccagni, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato dell'interesse degli azzurri per il centrocampista del Verona: "Zaccagni piace al Napoli e non solo. A fine stagione ci metteremo a tavolino con l'Hellas e decideremo del suo futuro. Può giocare in diversi ruoli, Juric è stato bravo a ritagliargli il ruolo di attaccante, ma lui nasce centrocampista. Ha raggiunto una maturità invidiabile. Se a Napoli arrivasse Juric, per lui sarebbe più semplice. Comunque è pronto per un top club come il Napoli".