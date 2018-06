Quello di Simone Zaza è uno dei nomi più caldi di queste prime settimane di mercato, con l'ipotesi di un ritorno in Italia più volte paventata dai diverse fonti: l'attaccante lucano, riscattato lo scorso anno dal Valencia che lo ha acquisito dalla Juventus per 16 milioni di euro, non ha mai fatto mistero di gradire un ipotetico approdo nel Belpaese, dopo l'ultimo anno e mezzo nei Murcielagos.



PARLA L'AGENTE - Molte squadre italiane hanno sondato il terreno per la punta, tornata da poco in Nazionale, tra cui Torino, Sampdoria e soprattutto Milan. Il padre e agente ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al futuro del giocatore: "Il ritorno in Italia è una possibilità, per ora però non ci sono novità. Il Milan? Non so cosa dire, per ora non ci ha chiamato nessuno".