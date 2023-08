Agata Centasso, calciatrice del Venezia 1985, è uno dei volti più social del calcio femminile italiano, con un seguito di 64.000 followers sulla sua pagina Instagram ufficiale. Fuori dal terreno di gioco, come riporta Gazzetta.it, Agata è un’OSS (operatrice socio sanitaria) capace di saltare anche notti di sonno pur di non dover scegliere se mettere al secondo posto i suoi “ragazzi” (all’Anffas) o le sue ragazze (compagne di squadra). Durante l'estate Agata ha regalato ai suo fan alcune bellissime foto durante le vacanze al mare.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI AGATA CENTASSO!